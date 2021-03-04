«طرد وصدام».. ملخص لمسات مصطفى محمد في خسارة جالاتا سراي

الشارقة - اميمة ياسر - حصل المهاجم الدولي المصري، ولاعب فريق جالطا سراي التركي، مصطفى محمد على بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي تجمع فريقه، حاليًا، أمام أنقرة جوجو بالدوري التركي.

وجاء طرد صاحب الـ23 عامًا عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي فريق أنقرة جوجو، ليشهر حكم المباراة خليل أوموت ميلير الكارت الأحمر المباشر في وجه النجم المصري، خلال أحداث المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الـ28 من البطولة التركية الكبيرة، اليوم الأربعاء.



وتلقى مصطفى محمد أول بطاقة حمراء في مشاركاته بالدوري التركي خلال مواجهة فريقه جالاتا سراي وأنقرة جوتشو.

وخسر جالاتا سراي أمام أنقرة جوتشو 2-0 في الجولة الـ28 من الدوري التركي.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57، بعدما استخدم مرفقه في وجه لاعب أنقرة جوتشو في التحام هوائي. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وشهدت الدقيقة 57، اعتداء المهاجم الدولي المصري الشاب بالكوع في وجه أحد لاعبي فريق أنقرة جوجو أثناء استلامه إحدى الكرات ليتعرض لاعب الفريق الخصم لإصابة قوية، قبل أن يكمل في النهاية المباراة بعد علاجه.

ويبحث فريقا جالطا سراي وأنقرة جوجو، عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، حيث يسعى فريق جالطا سراي لتعزيز تربعه على عرش صدارة جدول الترتيب، في جدول بطولة الدوري التركي الموسم الجاري، بينما يريد الفريق المُضيف تحقيق الانتصار خاصة أنه يتذيل ترتيب جدول البطولة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

موقف الفريقين بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي

ويتصدر جالطا سراي جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الجاري، وفي جعبته 57 نقطة، جمعها من 18 انتصارا و3 تعادلات وخسر خمس مباريات.

على الجانب الآخر، يمتلك أنقرة جوجو في جعبته 20 نقطة فقط، بعدما فاز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها، فيما خسر 15 لقاء، وأحرز لاعبوه 28 هدفا، واستقبلت شباكهم 44 هدفا حتى الآن.