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الغندور: اشيمبونج ملوش حق فى الزمالك والغرامة بسبب كسل مسئول فى النادى

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القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور أن الغانى أشيمبونج ، لاعب الزمالك  السابق ليس له أى حق فى النادى ، لكن بسبب الكسل سيتحمل الفريق الأبيض  20 مليون جنيه 

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة الزمالك ، أن اللاعب انضم للأبيض قادما من فريق الداخلية ، ولم يكن يليق بالانضمام للزمالك وقتها .

وأضاف الغندور أن سبب الحكم بأحقية أشيمبونج بمبلغ 20 مليون ، هو كسل أحد المسئولين داخل النادى فى الفترة الماضية ، حيث   تحويل كل الايميلات على هذا  المسئول، واليوم المحدد للقضية لم يرد المسئول على الايميلات  والمراسلات   ، فاعتبرت المحكمة أن هذا  عدم  احترام لها ،  ومن وقتها واشيمبونج أصبح  له 20 مليون جنيه .

وأرسل الزمالك مستندات الى اتحاد الكرة لتأكيد سلامة موقف النادى فى قضية أشيمبونج ، وذلك بعد أن تلقى خطابا من الاتحاد الدولى بتوقيع الغرامة المالية تجاه النادى عبارة عن قيمة مستحقات للاعب للقلعة البيضاء

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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