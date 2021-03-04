شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: اشيمبونج ملوش حق فى الزمالك والغرامة بسبب كسل مسئول فى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور أن الغانى أشيمبونج ، لاعب الزمالك السابق ليس له أى حق فى النادى ، لكن بسبب الكسل سيتحمل الفريق الأبيض 20 مليون جنيه

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة الزمالك ، أن اللاعب انضم للأبيض قادما من فريق الداخلية ، ولم يكن يليق بالانضمام للزمالك وقتها .

وأضاف الغندور أن سبب الحكم بأحقية أشيمبونج بمبلغ 20 مليون ، هو كسل أحد المسئولين داخل النادى فى الفترة الماضية ، حيث تحويل كل الايميلات على هذا المسئول، واليوم المحدد للقضية لم يرد المسئول على الايميلات والمراسلات ، فاعتبرت المحكمة أن هذا عدم احترام لها ، ومن وقتها واشيمبونج أصبح له 20 مليون جنيه .

وأرسل الزمالك مستندات الى اتحاد الكرة لتأكيد سلامة موقف النادى فى قضية أشيمبونج ، وذلك بعد أن تلقى خطابا من الاتحاد الدولى بتوقيع الغرامة المالية تجاه النادى عبارة عن قيمة مستحقات للاعب للقلعة البيضاء