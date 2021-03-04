شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إدارة الأهلى ترى أن عقوبة موسيمانى لكهربا "مخففة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد إيقافه لمدة شهر وتغريمه مائتي ألف جنيه، على خلفية مشادة اللاعب مع بيتسو موسيمانى بسبب اعتراضه على الجلوس احتياطيا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري.

وتابع شوبير في تصريحات خلال برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لازم تعيد حساباتك يا كهربا، الخسائر مش هتتوقف عند الغرامة والإيقاف بس، أنت كمان خسرت فرصة التواجد مع المنتخب في المعسكر المقبل، ودي مش أول غرامة".

وأضاف: "إدارة الأهلي كانت أمام خيارين إما موسيماني وإما كهربا، والمعروف عن إدارة الأهلي أنها لم ولن تنصر لاعب على حساب المدرب، وبالتالي كانت العقوبة من وجهة نظر الإدارة مخففة وكان يجب تغليظها".

وأكمل: "كهربا الأن يجب أن يجد مخرج لهذه الأزمة، وموسماني علاقته جيدة بالجميع، لكن متى تنتهي هذه الأزمة أو هل سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية؟! الله أعلم".

غرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.