هل يدفع حسام البدرى بأيمن أشرف فى الجبهة اليسرى للمنتخب بدلاً من أحمد فتوح

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية بشغف إعلان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المعسكر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وفى الوقت الذى ينتظر الجميع الإعلان الرسمى لقائمة منتخب مصر ظهرت بعض المؤشرات لقوام الفريق أمام كينيا وجزر القمر، لاسيما وإن بعض المصادر المقربة من الجهاز الفنى للفراعنة أشارت إلى إمكانية تخلى حسام البدرى بأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بأيمن أشرف مدافع الأهلى والذى أجاد فى هذا المركز وقدم أوراق اعتماده فى ظل غياب الدولى التونسى على معلول.

أيمن أشرف نجح فى قيادة الجبهة اليسرى للأهلى ببراعة فى مواجهة فريق بالميراس البرازيلي بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية والتى فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

ومن المتوقع أن يضم البدرى أيمن أشرف وأحمد فتوح فى قائمته، ليتفاضى مبدأ "التضحية" لاسيما وإن اللاعبان يُجيدا اللاعب فى مركز الظهير الأيسر بخلاف تألقهم فى مركز المدافع والذى سيمنح للجهاز الفنى حرية الاختيار بين الثنائى، حسب مجريات المباراة ، فى الوقت الذى خرج فيه أيمن أشرف من حسابات المدير الفنى للفراعنة للمشاركة كمدافع بعد حالة التألق التى يعيشها الثنائى أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ومحمود حمدى الونش مدافع الزمالك .

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 مارس الجارى بالقاهرة ويتوجه الفريق إلى كينيا بطائرة خاصة يوم 22 من نفس الشهر.

ووضع البدرى الخطوط العريضة للمعسكر، ويتدرب المنتخب 3 مرات فى القاهرة أيام 20 و21 و22 مارس الجارى، على أن يتدرب مرتين فى كينيا قبل مواجهة 25 مارس.