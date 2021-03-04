أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

مصدر : إصابة حسين الشحات لن تمنعه من المشاركة فى مباراة فيتا كلوب

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن الاصابة التى تعرض لها حسين الشحات لاعب الفريق الاحمر لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام فيتا كلوب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس، حيث يحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.