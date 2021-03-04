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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر
الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر
قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.
مصدر : إصابة حسين الشحات لن تمنعه من المشاركة فى مباراة فيتا كلوب
أكد مصدر بالنادى الاهلى أن الاصابة التى تعرض لها حسين الشحات لاعب الفريق الاحمر لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام فيتا كلوب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .
بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى
غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس، حيث يحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور
حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.
المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور
عقد اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا و محمد بركات مدير المنتخب في مقر الاتحاد عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق إلي نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .
الجبلاية يقر بأحقية أبو جبل في 905 ألف جنيه لدى سموحة وأحمد على 679 من المقاولون
مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني
أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
أفشة يكتفي بجزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي ويجتمع بموسيماني
اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة في بداية مران الفريق اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.
وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي.. ومحاضرة فيديو للاعبين
واصل وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث خاض اللاعب تدريباته في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم في الملعب.