شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستغل رحلة تونس لدراسة فريق الترجى على متن الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو رحلة الفريق الأبيض إلى تونس وقام بمتابعة عدد من مباريات الترجي التونسي لدراستها قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص باتشيكو وأفراد جهازه المعاون على استغلال وقت رحلة الفريق إلى تونس والتى استغرقت قرابة الـ 4 ساعات فى مشاهدة بعض المباريات المسجلة لفريق الترجى.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك استغلال هذا الوقت فى مراجعة نقاط القوة والضعف فى فريق الترجى، من أجل العمل على رسم خطة اللعب فى تدريب الغد، الذى سيقام فى الخامسة مساءًا على ستاد رادس الفرعى.

ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل إلى مطار تونس استعدادًا لمواجهة الترجى، واستقبل بعثة الزمالك وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي، كما قام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، حرصت على تزيين الطائرة الخاصة التي نقلت بعثة الزمالك إلى تونس، وقام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.