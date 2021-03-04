شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفوجراف" عداد عقوبات كهربا لا يتوقف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.



انفوجراف عقوبات كهربا فى الأهلى

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

ويغيب كهربا عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى 6 مارس بالقاهرة و16 مارس في الكونغو، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل المقبل. ونستعرض سجل إيقافات وغرامات كهربا مع النادى الأهلى.. 22 فبراير 2020: إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

2 سبتمبر 2020: غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى.

9 فبراير 2021: الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ+

3 مارس 2021: إيقاف كهربا شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.