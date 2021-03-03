شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة : مصر من أفضل الدول جذبًا للأحداث الرياضية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تختتم مصر، غدا، فعاليات بطولة كأس العالم للرماية «خرطوش»، والتى انطلقت فى 22 فبراير الماضى، على ميادين الرماية بنادى الصيد فرع ٦ أكتوبر، وبمشاركة حوالى 400 رام ورامية يمثلون 32 دولة، بما فيها المنتخب المصرى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ترك صدى طيبا عالميا، ومؤشرا قويا لقدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، وأن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة وبمواصفات عالمية.

ولفت صبحى إلى أن دعم القيادة السياسية الكامل والمستدام للرياضة كان له عظيم الأثر فى أن تصبح مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، ومركزًا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

جانب من فعاليات بطولة العالم للرماية

وأعرب فلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، الذى يزور مصر حاليا لمتابعة البطولة عن بالغ سعادته بتواجده فى مصر لمشاهدة مجموعة من منافسات كأس العالم للرماية على أرض الواقع.

ضمت قائمة لاعبى مصر، فى مسابقات التراب: «أحمد توحيد زاهر، وعبدالعزيز محيلبة، وأحمد قمر، ومصطفى حنيش، وإسلام أبو بكر، وماجى عشماوى، ونورهان فوزان، ونادين أيمن، وسحر طلعت مصطفى، ومريم طارق».

وفى مسابقات الإسكيت: «عزمى محيلبة، ومصطفى إسماعيل، وسركيس مارتايان، وإبراهيم محمد، وكريم عصام، وأميرة أبوشقة، وزينب طارق، وشهد أشرف، ونغم أحمد عثمان».