شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يعلن اكتمال صفوفه قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باتريك بانيشاي السكرتير التنفيذي لنادي فيتا كلوب الكونغولي أن مباراة الأهلي وفيتا كلوب لحساب الجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون متكافئة خاصة ان الفريق الكونغولي لا يتهاون بأي منافس على الأطلاق.

وأكد في تصريحات تليفزيونية أن فيتا كلوب سيخوض مباراة قوية وسيسعى إلى تقديم كرة قدم مميزة أثناء المواجهة، واشار إلى ان الفريق يعاني من أي غيابات وكافة العناصر جاهزة للمواجهة بالاضافة إلى التسلح بالصفقات الجديدة خلال تلك المواجهة المرتقبة.

وكشف بانيشاي، عن إقامة مباراة الإياب في الكونغوا وسط حضور جماهيري محدود خاصة أن الاتحاد الإفريقي وافق على حضور 3 ألاف متفرج وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً؟