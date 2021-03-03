شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يثني على أداء سيسيه امام إنبي رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الجهاز الفني للاتحاد السكندري، الشكر للاعب رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، على ما قدمه من مستوى مميز أمام إنبي في المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي وانتهت بهزيمة الفريق السكندري بهدف دون رد.

وأثنى حسام حسن على أداء سيسيه، الذي سجل هدفا ألغى بداعي التسلل، وكان قريبا في مرة أخرى من التسجيل لولا اصطدام تسديدته بالعارضة، بجانب المجهود البدني الوفير الذي قدمه في لقاء الفريق البترولي.

وطالب حسام حسن من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراتي الإنتاج الحربي والمحلة المقبلتين في الدوري من أجل تحسين مركز الفريق قبل التوقف الدولي نهاية الشهر الجاري، حتى يتثنى للفريق والجهاز استغلال فترة التوقف فى علاج الاخطاء التى ظهرت على اداء الفريق