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الإسماعيلي يقرر إجراء المسحة الخاصة بمباراة وادي دجلة

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النادى الإسماعيلى إجراء المسحات الطبية للاعبى الفريق ، قبل مواجهة فريق وادى دجلة ، والمقرر لها بعد غد الجمعة فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

وجاء قرار الاسماعيلى إجراء المسحات تنفيذا للإجراءات والاحترازات الطبية لمواجهة فيروس ، و أيضا دور من النادي تجاه لاعبيه ولإنجاح المسابقة لحين توافق الأندية واتحاد الكرة حول ألية إجراء المسحات ونفقاتها .

وأقدم النادي الإسماعيلي على هذه الخطوة خاصة وأن أى إجراء احترازى أو وقائى لابد من اتخاذه بطريقة جماعية لتحقيق هدفه ، كما أن الاسماعيلى تحمل مسؤوليته تجاه استمرارية الدوري ووقاية اللاعبين والحفاظ عليهم ، مع الانتظار للتوصل لحل لجميع الاندية واتحاد الكرة نحو عدم تحميل الاندية أية أعباء مالية جديدة تضاعف من حجم مشكلات الأندية .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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