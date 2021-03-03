شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد العزيز حكماً لمباراة غزل المحلة و البنك الأهلي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مباراة غزل المحلة و البنك الأهلي إلى الحكم وليد عبد العزيز في اللقاء المقرر له الثالثة عصر الخميس، مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، في مواجهة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام

ويدخل فريق البنك الأهلي المباراة منتشياً بعد فوزه الأخير على أسوان بهدفين نظيفين، ليتخطى النتائج السيئة مع جهازه الفني الجديد بقيادة خالد جلال، بينما يسعى الغزل إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.