شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد مشاركة حسين الشحات فى مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي بالنادى الاهلي أن الاصابة التى تعرض لها حسين الشحات لاعب الفريق الاحمر لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام فيتا كلوب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وغادر حسين الشحات التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة للاعبين خلال مران الفريق عصر اليوم الأربعاء وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.