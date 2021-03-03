شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يهاجم حكم لقاء أنقرة جوجو لطرده مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفجر غضب مسئولي جالطة سراي، بعد واقعة طرد اللاعب المصري مصطفى محمد، في لقاء أنقرة جوجو بالدوري التركي، مساء الأربعاء ودعا عبد الرحيم البيرق نائب رئيس جالطة سراي، في بيان رسمي، الحكام للمزيد من العدالة في مباريات الدوري المحلي. وقال البيرق إن الجميع مندهش من القرارات التحكيمية في مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو، هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟.

وتابع: لماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق.. هل سيكون الحكم قادرًا على النوم بعد هذا القرار؟.

وأكد يوسف جوناي، النائب الثاني للنادي التركي في تصريحات للصحفيين، أن القرارات التحكيمية كانت مثيرة للجدل في لقاء أنقرة جوجو، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق، ثم طرد مصطفى محمد بهذه الطريقة، هناك حملة ممنهجة لإيقاف خطورة جالطة سراي، لن نسمح أبدا بهذا المخطط ونسعى لفرض العدالة.