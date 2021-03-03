شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عرض كهربا للبيع بسبب الأزمات المستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو النادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، الاستغناء عن محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة، وذلك بسبب الأزمات المتكررة التى يثيرها اللاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

ولعل الأزمة الأخيرة التى أثارها اللاعب مع الجهاز الفنى عقب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت الأحد الماضي فى بطولة الدورى الممتاز- زادت من فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، خاصة أنها تؤثر على استقرار عناصره.

وخلال فترة وجيزة أثار اللاعب العديد من الأزمات داخل الفريق على رأسها مشادته مع محمد الشناوي، حارس المرمى، وكذلك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ووقتها تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه، بالاضافة لمشادته مع احمد فتحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، وكذلك عمرو السولية، وأخيرًا تغيب اللاعب عن مران اليوم دون اذن بعدما علم بتغريمه ماديًّا 200 ألف جنيه.