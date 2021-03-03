شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محمود كهربا عن مران الأهلي اليوم سبب الإعلان عن العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الاستياء لدى الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بسبب ما بدر من محمود عبد المنعم كهربا خلال الأيام الماضية، وتعمقت الأزمة بين اللاعب محمود كهربا وبيتسو موسيمانى بسبب عدم المشاركة أساسيا فى مباراة طلائع الجيش.

حيث تحدث اللاعب بشكل غير لائق مع المدير الفنى عقب نهاية المباراة، وفى ذلك الوقت اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قراراً بتغريم اللاعب ماليا 200 الف جنيه، ولكن تم الاتفاق على أن تكون العقوبة سرية غير معلنة فى وسائل الإعلام للحفاظ على استقرار الفريق.

ولكن تمادى اللاعب في أزماته مع الجهاز الفنى بعدما خرق القواعد الاحترازية التى فرضت على اللاعبين خوفاً من الإصابة بمرض فيروس كرورنا لاسيما وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة وحاسمة فى دوري أبطال إفريقيا وحضر فرح أحد أصدقائه دون أن يخبر الجهاز الفنى.

ولم يكتف اللاعب عند هذا الحد، ولكنه تغيب عن مران الفريق اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى ابطال أفريقيا وهو الأمر الذى عمق من الفجوة بين اللاعب والجهاز الفنى، وتم الاستقرار على إيقاف اللاعب لمدة شهر بالإضافة للغرامة المالية، والإعلان عن العقوبة فى وسائل الإعلام.

قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

وعلمت «المصري اليوم» ان سبب الغرامة والايقاف هو حضور اللاعب احد الافراح خلال الساعات القليلة الماضية، وخرق الاجراءات الاحترازية التي فرضها الجهاز الفني والطبي على اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث يخشى الجهاز الفني اصابة اللاعبين بكورونا في ظل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق في البطولة الافريقية.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي قرار الجهاز الفني بفريق النادي الأهلي بتغريم محمود كهربا مائتي ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات بسبب عدم إلتزامه.

كهربا انضم للأهلي في يناير من عام 2020 وخاض 36 مباراة بقميص الفريق، تمكن خلالها من صناعة الفارق في 17 مشهداً بتسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 أخرى لزملائه.

واستهل كهربا سجله التهديفي مع الأهلي بهدفين في شباك طنطا بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، في حين جاء آخر أهدافه مع الفريق في مرمى المريخ السوداني الثلاثاء الماضي بدوري أبطال إفريقيا.

رحلة كهربا مع الأهلي على مدار 14 شهراً جاءت مليئة بالأزمات أيضاً، فبعد شهر من ضمه وبالتحديد في العشرين من فبراير من العام الماضي، اشتبك مع طارق حامد زميله السابق بصفوف الزمالك في لقاء قمة السوبر المصري بالإمارات، ليكون الاشتباك بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران القمة وتسببت في أحداث شغب بين لاعبي الفريقين، لتقرر لجنة الانضباط إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم محلياً، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات.

استمرت أزمات كهربا من جديد داخل قلعة التتش خلال أحد تدريبات الفريق في أغسطس الماضي حيث اشتبك اللاعب مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق داخل غرفة خلع الملابس ودخل في مشادة مع سيد عبدالحفيظ ليقرر النادي فرض غرامة مالية بلغت مليون جنيه.

وحُرم الأهلي من محمود كهربا في لقاء بالميراس على المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والذهاب لمصافحة محمد أبوتريكة، ليقرر «فيفا» إيقافه عن المباراة رفقة زميله حسين الشحات.

من جديد «كهربا» يثير الجدل باشتباك لفظي مع أحد لاعبي المريخ السوداني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في ظل تحذيرات من زميله عمرو السولية، في ظل رغبة ملحة من النادي السوداني بتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الإفريقي ضد اللاعب بتهمة توجيهه بعض العبارات العنصرية.