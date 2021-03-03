شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار قرطاج بدولة تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل بعثة الزمالك وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي، كما قام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

ويحل الزمالك ضيفًا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.