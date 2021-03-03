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كاف يحدد الجمعة موعداً لمؤتمر باتشيكو في تونس

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الجمعة موعداً للمؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، والذي سيتم عقده في تونس، على هامش مباراة الترجي.

ويلتقي الزمالك، مع الترجي «السبت»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجوعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وترك الكاف لمسؤولي الزمالك حرية اختيار اللاعب، الذي سيحضر المؤتمر للحديث إلى جوار باتشيكو وفقاً للمتعارف عليه في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات الاتحاد الإفريقي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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