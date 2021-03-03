شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة بين ليفربول والمنتخب الأوليمبى بسبب «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى اليوم ليفربول، المنتشى بفوزه على فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزى خلال لقاء الأحد الماضى بهدفين نظيفين، بنظيره تشيلسى بحثا عن الوصول للمربع الذهبى وخوض منافسات دورى أبطال أوروبا فى النسخة المقبلة.

وينطلق اللقاء عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعته على قناة «بين سبورت» المالكة الحصرية لجميع مباريات الدورى الإنجليزى على beIN Sports 4K، bein sports Premium 1، bein sports Premium 2. ويحاول يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، استغلال الحالة الفنية الجيدة لفريقه بعد حصد الثلاث نقاط خلال الجولة الماضية أمام شيفيلد المتذيل الذى خسر 21 لقاء من بين 26 مباراة لعبت حتى الآن داخل المسابقة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أدريان فى حراسة المرمى، والدفاع: ألكسندر أرنولد - كاباك - فيليبس - روبيرتسون - ووسطا - فينالدوم - تياجو - جونز، والهجوم: مانى - صلاح - فيرمينو.

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسى بقيادة توماس توخيل، اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: إدوارد ميندى، والدفاع: أنطونيو روديجر - زوما - سيزار أزبيليكويتا - ووسطا - ماركوس ألونسو - ريس جيمس - ماتيو كوفاسيتش - كانتى، والهجوم: تيمو فيرنر - ماسون مونت - أوليفيه جيرو. من ناحية أخرى، تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره فى ليفربول بسبب استدعاء محمد صلاح للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو. ووجه يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول رسالة إلى شوقى غريب المدير الفنى لفريق المنتخب الأوليمبى بشأن انضمام النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول وفريق ليفربول الإنجليزى للمنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو. وقال كلوب خلال فيديو بثه عبر موقع صحيفة «ليفربول إيكو»: «يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأولمبياد». كان شوقى غريب، مدرب فريق الفراعنة تحت 23 سنة، قال منذ يومين: «كل من مهاجم الريدز محمد صلاح، وحارس مرمى الأهلى محمد الشناوى سيكونان كلاعبين فوق السن لبطولة الصيف، مع السماح للدول بإدراج ثلاثة من هؤلاء اللاعبين فى تشكيلتها النهائية للمنافسة».

كان موقع صحيفة ليفربول إيكو المقربة لفريق الريدز قال: «إن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبى». وذكر التقرير: «من المقرر أن يتم انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأوليمبى، وأنه سيتم وضعه فى التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأوليمبية 2021 فى طوكيو رغم حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد». وتابع التقرير أنه «من المقرر عقد الألعاب الأوليمبية فى طوكيو بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس.. سيفتقد صلاح بعضا من الموسم التحضيرى لليفربول وبداية موسم الدورى الممتاز 2021-2022».