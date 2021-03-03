شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد معلول وصلاح محسن عقب «فيتا كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسم لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى ملف تمديد عقد الثنائى على معلول وصلاح محسن، عقب مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولى، المقررة السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعد توصل اللجنة إلى موافقة مبدئية من اللاعبين على تمديد عقديهما.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن معلول ومحسن سوف يجددان عقديهما حتى 2024، لكن بدون الإفصاح عن المقابل المادى المقرر أن يتقاضاه اللاعبان.

وأضاف المصدر أن لجنة التعاقدات استطلعت رأى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، فى ملف تجديد العقود، وحصلت على الضوء الأخضر من المدرب بشأن تمديد عقد معلول ومحسن، نظرا لأهمية الأول مع الفريق، ورفض إعارة الأخير لحاجة الفريق إلى جهودهما فى الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الجديدة من تجديد العقود سوف تشمل عمرو السولية والنيجيرى جونيور أجايى، حيث من المقرر أن ينتهى عقداهما فى 2022.

وشهدت الفترة الماضية قيام الإدارة الحمراء بتجديد عقود حمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد الشناوى وسعد الدين سمير.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى، عقب إعلان الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قدرة محمد الشناوى، حارس المرمى، على المشاركة فى مبارة فيتا كلوب الكونغولى، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، الإثنين الماضى.

وحرص بيستو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاطمئنان على حالة الشناوى، والذى يعتبره أحد أهم الأعمدة الرئيسية للفريق بعدما زاد عن مرماه ببسالة خلال الفترة الماضية وساهم مع زملائه فى تحقيق الانتصارات محليا وإفريقيا.

وفى نفس السياق، اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق، بعد تعافيه من نفس إصابة الشناوى، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى المباراة المقبلة.

وعاد الأهلى لاستئناف التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد الراحة السلبية التى منحها موسيمانى للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التى شهدت ضغطا للمباريات المحلية والإفريقية، واجتمع موسيمانى مع اللاعبين، الأربعاء، لشرح خطة المباراة المقبلة وتحفيزهم على تحقيق الفوز لتعويض الخسارة الأخيرة للفريق من سيمبا التنزانى بدورى الأبطال الإفريقى، كما ركز المدرب خلال التدريبات على علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت على أداء اللاعبين خلال اللقاءات الأخيرة لتجنب تكرارها أمام فيتا كلوب.

على الجانب الآخر، أكد ديف ديبا، المدير الرياضى لنادى فيتا كلوب الكونغولى، أن صراع التأهل إلى دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا سيكون محصورًا بين فريقه مع الأهلى وسيمبا التنزانى. وأشار ديبا، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن فريقه حضر إلى القاهرة قبل موعد لقاء الأهلى بأسبوع كامل، للتعود على الطقس والأجواء، ولتقليل مسافة السفر لبعثة فريقه.

وأضاف: جئنا إلى القاهرة قبل مواجهة الأهلى بأسبوع للتأقلم على المناخ والطقس بشكل كافِ، الأمر أفضل بكثير أن نسافر من السودان إلى مصر، بدلًا من العودة إلى الكونغو ومنها إلى القاهرة. وتابع: نعرف لاعبى الأهلى جيدًا وقدراتهم الرائعة، ونعرف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى أيضًا، لعبنا مباراة ودية الأربعاء، وتعادلنا خلالها مع حرس الحدود، هدفنا منها كان الحفاظ على اللياقة البدنية وإعداد اللاعبين ولزيادة ثقتهم فى أنفسهم، كما أعرف كهربا جيدًا، فهو لاعب متميز وذكى، لكن كرة القدم لا تعتمد على الفردية، بل على الجماعية، والأهلى يمتلك هذه الميزة، حيث يهاجم ويدافع بشكل جماعى، ورأينا فى اللقاء الماضى لاعب الوسط يحرز هدفين.

واختتم: المجموعة مفتوحة، خسرنا أمام سيمبا، ثم انتصرنا على المريخ، والأهلى خسر أمام سيمبا، ولذلك فالمجموعة صعبة وكل احتمالات التأهل متاحة للجميع، لكن التأهل سيكون قتالًا بيننا وبين الأهلى وسيمبا.