شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يرفض المغامرة بالدفع بعبد الرحمن مجدي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، المغامرة بالدفع بعبدالرحمن مجدي، لاعب وسط الفريق امام وادي دجلة.

ويلتقي الإسماعيلي، مع وادي دجلة «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري، والتي ستجري على ارض ستاد السلام.

وغاب عبدالرحمن مجدي، عن المشاركة مع الإسماعيلي، طوال الفترة المنقضية، بسبب تعرضه للإصابة.

وشدد الطبيب، على ان اللاعب، بعيد عن حساسية المباريات، ويصعب الدفع به في تلك المباراة.