شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة فورية للاعبي الزمالك في حالة الفوز علي الترجي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد عبدالحليم علي، مدير الكرة للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اللاعبين بصرف مكافأة فورية في حالة الفوز على الترجي، بخلاف ما تنص عليه اللائحة.

ويلتقي الزمالك، مع الترجي التونسى «السبت»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويؤدي الفريق أول تدريباته «الخميس»، على أحد الملاعب الفرعية في تونس استعداداً للمواجهة، على أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي «الجمعة»، على نفس ملعب المباراة.