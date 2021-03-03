شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي : سنلعب للفوز أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبد الحليم علي مدير الكرة للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان فريقه لن يلعب الا علي الفوز، امام الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي، " السبت "، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

واكد عبد الحليم، علي ان الجهاز الفني، لايخوض أي مباراة الا وامامه هدف وحيد وهو تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

وشدد مدير الكرة، علي ثقته في قدرات لاعبي الزمالك، في حسم المباراة لصالحهم، خصوصاً وان لديهم من الخبرات والقدرات مايؤهلهم لتحقيق هدفهم من المباراة.