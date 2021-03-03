شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحصل على البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مشواره ‏الكروي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحصل مصطفى محمد، نجم هجوم جالاتا سراي التركي، والمُعار من صفوف نادي الزمالك، على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه أمام أنقرة جوجو، بمنافسات الدوري التركي.

وتعتبر البطاقة الحمراء هي الأولى في مسيرة مصطفى محمد بالملاعب، حيث لم يسبق للاعب الطرد خلال رحلته المحلية مع أندية الزمالك وطنطا والداخلية وطلائع الجيش.

وسبق وأن حصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء وحيدة خلال مشواره مع جالاتا سراي منذ انضمامه في يناير الماضي.

18 بطاقة صفراء هي حصيلة مصطفى محمد خلال مشواره مع جميع الأندية التي لعب لها قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في تاريخه خلال مباراة الليلة، اثر صدام عنيف في كرة مشتركة مع أحد لاعبي فريق أنقرة.

وخسر جالاتا سراي أمام أنقرة بهدفين نظيفين بالدوري التركي، في حضور ثنائي الأهلي بادجي وجيرالدو المعارين لصفوف أنقرة هذا الموسم.

بقى أن نذكر أن مصطفى محمد قد سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات بقميص جالاتا سراي منذ اعارته من الزمالك.