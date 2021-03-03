شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد الإعلان عن بطولتي بلاك بولول الدولية المفتوحة للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقامه الاتحاد المصري للإسكواش للإعلان عن تفاصيل بطولتي بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش والتي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ للسيدات ومن ١٩ إلى ٢٥ للرجال بنادي بلاك بول الرياضي وذلك بحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش .

ويتنافس بالبطولة ٩٨ لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من ١٨ دولة من جميع دول العالم على جائزة البطولة والتي تصل إلى إلى ٣٥٠ ألف دولار .

وخلال المؤتمر أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر إنفردت بتميزها في تنظيم البطولات العالمية والدولية في ظل ظروف جائحة كورونا وهو ما نال تقدير كافة المؤسسات الرياضية الدولية والعالمية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه بالتوازي في نفس توقيت الاعلان عن بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة فإن مصر حالياً تستضيف بطولة العالم للرماية وتجري فعالياتها على أعلى مستوى في ظل التحديات التي يعاني منها العالم بسبب ڤيروس كورونا المستجد كوڤيد ١٩ وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت مركزاً لاستضافة البطولات والأحداث العالمية الرياضية وذلك بفضل أيضا البنية التحتية الرياضية التي أقيمت وفقا للمعايير والمقاييس العالمية .

وأكد أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للإستثمار والتنمية الرياضية أن الاستعدادات على أتم الجاهزة لاستضافة البطولة على أعلى مستوى .

من جانبه وجه عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده المبذولة في المجال الرياضي مؤكداً على دعم وزير الشباب والرياضة المستمر للإسكواش