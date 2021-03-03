الليغ 1: أولمبيك ليون يخطف الصدارة مؤقتاً بفوزه امام رين وخسارة سانت اتيان‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 28 من منافسات الدوري الفرنسي " الليغ 1 "، تمكن نادي ​أولمبيك ليون​ من خطف صدارة الدوري مؤقتاً بفوز مهم وصعب امام رين وبواقع 1-0 وبدوره تراجع رين الى المركز العاشر.



وفي الشوط الاول نجح لاعبو رين بفرض سيطرتهم على مجرياته وسط اداء ضعيف من قبل لاعبي أولمبيك ليون والذين فشلوا في المبادرة هجومياً في ظل ضغط لاعبي الخصم وكان للاعبي رين العديد من المحاولات ولكن اللمسة الاخيرة والفعالية الهجومية غابت عن لاعبي بيزول، فيما لم ينجح ابناء المدرب رودي غارسيا بالقيام بأي مبادرة تذكر ليتمركز أصحاب الارض في مناطقهم الدفاعية معتمدين على الهحمات المرتدة وتحصّل ممفيس ديباي على فرصة مميزة لخطف هدف التقدم ولكن تسديدة الهولندي تصدى لها الحارس الفرد غوميس لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين. ​​​​​​ وبدأ الشوط الثاني بطريقة بطيئة وهادئة من الجانبين حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب في ظل غياب الخطورة الحقيقية على مرمى الفريقين وبعدها لجأ مدربي الفريقين الى اجراء التبديلات في صفوفهما في محاولة لتحسين المردود الهجومي بشكل افضل، وبعدها نجح لاعبو ليون بفرض ايقاعهم الهجومي وتحصلّوا على العديد من الفرص الخطيرة والغى حكم اللقاء هدف للاعب ليون تينو كادويري بداعي التسلل قبل ان يهدر لاعب ليون كارل توكو ايكامبي بعد تسديدة تصدى لها دفاع رين في اللحظة الاخيرة وفي الدقيقة 74 تمكن حسام عوار من خطف هدف التقدم بعد تمريرة حاسمة من ممفيس ديباي، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو رين القيام بردة فعل سريعة ولكن الفعالية الهجومية غابت عن لاعبي المدرب بيزول لتنتهي المباراة بفوز أولمبيك ليون وبواقع 1-0.

وفي باقي المباريات، حقق نادي لنس فوزاً مهماً امام ​سانت اتيان​ وبواقع 3-2 ليخطف المركز الخامس في جدول الترتيب وواصل الفريق الاخضر تواجده في المركز الـ16، وبدوره تلقى نادي ميتز الخسارة امام ​انجيه​ وبواقع 1-0 ليعرقل ميتز وبهذا الفوز نجح انجيه بخطف المركز التاسع، وبدوره حقق نادي بريست الفوز امام ديجون وبواقع 3-1، فيما حقق نيس الفوز امام نيم وبواقع 2-1.