البريمييرليغ: بيرنلي يفرض التعادل على ليستر سيتي وفوز شيفيلد على استون فيلا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 29 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز " البريمييرليغ "، انقاد نادي ​ليستر سيتي​ الى التعادل امام بيرنلي وبواقع 1-1 وبهذا التعادل فشل ليستر من خطف المركز الثاني في جدول الترتيب وبدوره واصل بيرنلي تواجده في المركز الـ15.



وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة من قبل لاعبي بيرنلي حيث نجحوا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 4 عبر ماتيج فيدرا وبعدها ضغط لاعبو ليستر بقوة في محاولة لاقتناص هدف التعادل بشكل سريع وتصدى الحارس نيك بوب لمحاولة خطيرة من حمزة شودوري وواصل حارس بيرنلي تألقه ليتصدى لمحاولة خطيرة من جايمي فاردي، وبدوره اعتمد لاعبو بيرنلي على الهجمات المرتدة في محاولة لاقتناص هدف ثاني في ظل تقدم لاعبي المدرب براندون رودجرز الى الامام وتصدى الحارس غاسبار شمايكل لمحاولة خطيرة من كريس وود وشهدت الدقيقة 34 هدف التعادل لليستر سجله كيليشي اياناتشو بعد تمريرة حاسمة من ويلفريد انديدي ورغم هدف التعادل الا ان وتيرة لاعبي ليستر لم تهدأ حيث واصلوا ضغطهم وتحصّل يوري تيليمينز على محاولة خطيرة ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى الحارس شمايكل لرأسية خطيرة من كريس وود ليحرمه من هدف رائع وواصل لاعبو بيرنلي افضليتهم الكبيرة مع بداية هذا الشوط وتصدى الحارس شمايكل لمحاولة خطيرة اخرى من كريس وود لينقذ فريقه من هدفين محققين في الدقائق الـ10 الاولى من الشوط الثاني، وبعدها حاول المدرب رودجرز اجراء بعض التعديلات في صفوفه في محاولة لتحسين المردود الهجومي ولكن لاعبو بيرنلي كانوا الطرف الافضل حيث تحصلوا على بعض الفرص الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ابناء المدرب ديشي، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو ليستر الضغط بقوة على مرمى بيرنلي في محاولة لاقتناص هدف الفوز ولكن محاولاتهم باءت بالفشل في ظل تنظيم دفاعي مميز للاعبي بيرنلي ولتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي مبارة اخرى، حقق نادي ​شيفيلد يونايتد​ الفوز امام ​استون فيلا​ وبواقع 1-0 وتمكن دافيد ماكغولدريك من خطف هدف الفوز في الدقيقة 30 ورغم الفوز واصل شيفيلد تواجده في المركز الاخير في جدول الترتيب وواصل استون فيلا تواجده في المركز التاسع.