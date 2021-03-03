فريسكا: ميسي سيكون سعيداً في الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

تمنى المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الاسباني ​توني فريسكا​ بقاء النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الكامب نو خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان البرغوت سيكون سعيداً للغاية في البرشا.



وسيتم تحديد الرجل التالي الذي سيتولى منصبه في كامب نو في انتخابات 7 آذار، وسيواجه فريسكا جوان لابورتا وفيكتور فونت في كتالونيا.

وصرح فريسكا قائلاً: "لا أريد الاحتفاظ بميسي، أريده أن يقرر ذلك بنفسه، لأنني اعتقد انه سيكون سعيدًا للغاية هنا، سنشرح له كيف سنتعامل مع الفريق الأول ليكون سعيدًا في برشلونة، إذا لم يقل أي شيء بعد، فهذا لأنه يريد البقاء".