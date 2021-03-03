دي خيا يغيب عن مواجهة كريستال بالاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

أعلن مدرب فريق ​مان يونايتد​ أولي غونار سولسكاير التشكيل الأساسي لمواجهة ​كريستال بالاس​ ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقرر النروجي الدفع بالحارس دين هندرسون بدلًا من زميله ديفيد ​دي خيا​ الذي غاب عن القائمة.

وشهد التشكيل الأساسي عودة الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: بيساكا، بايلي، ماغواير، شاو.

خط الوسط: فريد، ماتيتش، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: غرينوود، راشفورد، كافاني.

البدلاء

لينديلوف، غرانت، ديالو، جيمس، تيليس، ويليامز، توانزيبي، مكتومناي، شوريتير.