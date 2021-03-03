- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي خيا يغيب عن مواجهة كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021
أعلن مدرب فريق مان يونايتد أولي غونار سولسكاير التشكيل الأساسي لمواجهة كريستال بالاس ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقرر النروجي الدفع بالحارس دين هندرسون بدلًا من زميله ديفيد دي خيا الذي غاب عن القائمة.
وشهد التشكيل الأساسي عودة الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.
حراسة المرمى: هندرسون.
خط الدفاع: بيساكا، بايلي، ماغواير، شاو.
خط الوسط: فريد، ماتيتش، برونو فرنانديز.
خط الهجوم: غرينوود، راشفورد، كافاني.
البدلاء
لينديلوف، غرانت، ديالو، جيمس، تيليس، ويليامز، توانزيبي، مكتومناي، شوريتير.