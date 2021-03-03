ماتيوس: ليروي ساني يحتاج للوقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

إعتبر نجم ​بايرن ميونيخ​ السابق، ​لوثار ماتيوس​ أن ​ليروي ساني​ يحتاج للمزيد من الوقت لفرض نفسه في تشكيلة النادي البافاري.



وصرّح ماتيوس لصحيفة "سبورت بيلد": "لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسن أمام ساني، خاصة على المستوى الدفاعي".

وأوضح "إنه يتمركز في المكان الخاطئ في أغلب الأحيان، كما أن تواصله مع زملائه في الفريق ليس مثالياً".

وختم ماتيوس "ليروي يحتاج للوقت، فهو لاعب حساس، وتغييره باستمرار، خاصة أمام ليفركوزن، كان نقطة تحول بالنسبة له، حيث أدرك حينها أن اللعب في بايرن لا يعني جمالية الأداء فحسب، بل تحتاج للعمل بجد وبذل قصارى جهدك والضغط على المنافس".