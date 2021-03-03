باراتيتشي ضمن خطط يوفنتوس المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

اكدت إدارة نادي يوفنتوس الاحتفاظ بالهيكل الرياضي الحالي للنادي خلال الفترة المقبلة وعدم إجراء أي تغييرات في منهجية العمل الإداري.



يوفنتوس على وشك تمديد عقده مع المدير الرياضي للنادي فابيو ​باراتيتشي​.

تم اتخاذ القرار للحفاظ على الهيكل الحالي في الجزء العلوي من النادي بما في ذلك نائب الرئيس بافيل نيدفيد ومدير كرة القدم فيديريكو تشيروبيني.

وكان باراتيتشي لسنوات عديدة هو الذراع الأيمن لبيبي ماروتا سواء في سامبدوريا أو منذ 2010 في يوفنتوس.

لقد تولى المسؤولية فعليًا عقب رحيل ماروتا الذي انتقل للعمل لدى إنتر ميلان.