شكرا لقرائتكم خبر عن دانيا عقيل لـ الخليج 365: شعوري لا يوصف.. وهدفي رالي دكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، لـ«الخليج 365»، أن السعودية تشهد نقلة نوعية في سباقات السيارات والدراجات النارية، فبالأمس كان راليا الشرقية وحائل محليين والآن أصبحا دوليين. وقال الفيصل: نسعد في المملكة باستضافة هذه البطولات العالمية وهذا يعكس مدى نجاح المملكة في استضافة هذه البطولات وكذلك مشاركة الأبطال السعوديين فيها، إذ أصبحت لديهم الخبرة الكافية لخوض غمار هذه البطولات. وعن أعداد المشاركين في رالي الشرقية، بيّن الفيصل أن العدد تجاوز 100 متسابق.

وانطلق رالي الشرقية تويوتا الدولي أمس (الأربعاء) بالصيانة، من أجل التأكد من مطابقة كافة المركبات لقوانين وشروط المشاركة في السباق، بجانب التأكد من إجراءات السلامة المتبعة.

من جانبها، ذكرت أول سعودية تخوض غمار الراليات دانيا عقيل، لـ«الخليج 365»، أن شعورها لا يوصف وهي تشارك في أول رالي دولي، موضحة أن هدفها من المشاركة في هذا العام هو إكمال السباق حتى نهايته، خصوصًا أنها أول مشاركة. وأشارت إلى أن رالي دكار الدولي هو هدفها القادم.

وتبدأ منافسات الفعالية اليوم (الخميس) بمرحلة خاصة طولها 217.5 كم، ويمتد مسارها نحو غربي مدينة الخبر الصناعية، فيما تجري المرحلة الخاصة الأخيرة السبت القادم على مسار طوله 222.30 كم.