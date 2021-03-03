الأهلى يقرر تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر ويعلن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

وتفجرت مؤخرا أزمتان كان بطلهما محمود كهربا لاعب الأهلى، بعدما تم استبعاده من مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية بعدما اخترق الفقاعة الطبية وقام بمصافحة الجماهير، قبل أن تنشب أزمة بسببه فى مباراة المريخ السودانى بعدما توفه بألفاظ خارجة تجاه أحد لاعبى بطل السودان فى مباراتهما بدورى أبطال افريقيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



كما حذر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، محمود كهربا لاعب النادى الأهلى من إثارة الأزمات قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وكشف مسؤولو المنتخب أن كهربا لاعب جيد ومفيد للمنتخب، لكن حسام البدرى يهتم للغاية بالناحية السلوكية للاعبين داخل وخارج الملعب، وهو ما يجعل موقف كهربا من العودة للمنتخب فى المعسكر المقبل غير محسوم بسبب مهاتراته بين الحين والأخر وكثرة الأزمات التى يفتعلها.

وسبق واستبعد حسام البدرى اللاعب من حساباته بعدما نشبت أزمة بينه وبين محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، على خلفية حفل تسليم درع الدورى للنادى الأهلى حيث قرر البدرى عدم استدعاء اللاعب.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه محمد بركات مدير المنتخب فى تصريحات سابقة له أن حسام البدرى هذه النوعية من اللاعبين الذين يركزون في أشياء خارج الملعب، أو يتم إثارتهم واستفزازهم"، وتابع :" كهربا لاعب كبير، ويمتلك موهبة، لكنه لا يعلم إمكانياته، هناك بعض الأشياء التي يجب أن يغيرها عن نفسه".