تفاصيل طرد مصطفى محمد في مواجهة جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - حصل المهاجم الدولي المصري، ولاعب فريق جالطة سراي التركي، مصطفى محمد على طرد مباشر خلال المباراة التي تجمع فريقه، حاليًا، أمام أنقرة جوجو بالدوري التركي، وجاء طرد صاحب الـ23 عامًا خلال المباراة، وذلك عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي فريق أنقرة جوجو، ليشهر حكم المباراة خليل أوموت ميلير الكارت الأحمر المباشر في وجه النجم المصري، خلال أحداث المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الـ28 من البطولة التركية الكبيرة، اليوم الأربعاء.

وتعرض مصطفى محمد نجم فريق جالاتا سراي للطرد في مواجهة مضيفه أنقرة جوجو في المباراة المقامة، على ملعب "أنقرة أريامان"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري التركي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

وتشير النتيجة إلى تقدم فريق أنقرة جوجو بهدفين دون رد، سجلهما إبراهيم أكداج في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وسابا لوباسندزي في الدقيقة 55. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويحتل جالاتا سراي صدارة الدوري التركي برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بينما يمتلك أنقرة جوجو 20 نقطة فقط من 25مباراة في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري.

وتواجد الأنجولي جيرالدو في تشكيل أنقرة جوجو الأساسي، فيما يجلس بادجي على مقاعد البدلاء.

ويسعى الدولي المصري للتألق من جديد، بعد ان سجل ثنائية رائعة في المباراة الماضية ضد إيرزوروم سبور في المباراة التي فاز بها فريقه 2-0.

ورفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري، وبالإضافة لهدف في بطولة الكأس لتصل عدد أهدافه بشكل عام إلى 6 أهداف منذ رحيله معارا إلى نادي الزمالك.

وأصبح مصطفى ثالث هدافي الفريق هذا الموسم بعد مباي دياني، صاحب الـ9 أهداف، ويونس بلهنده، صاحب الـ8 أهداف، في كل البطولات بوصوله للهدف السادس، علما بأنه انضم لجالطة سراي في يناير الماضي، قادمًا من الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مقابل 2 مليون دولار، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

في المقابل لم يشارك أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار في آخر 3 مباريات مع أنقرة جوجو أمام قيصري سبور، ريزسبور وهاتاي سبور، لكن المباراة الأولى كان بديلًا وفي المباراتين الأخيرتين لم يدخل القائمة مع المدرب الجديد، حكمت كرمان، حيث يغيب عن مباريات أنقرة جوجو لإصابة عضلية في الوقت الحالي.

وفور انضمامه إلى أنقرة جوجو قد شارك في 4 مباريات متتالية في الدوري التركي وسجل هدفا وحيدا أمام ألانيا سبور.