شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم طائرة الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام طاقم الطائرة الخاصة التي أقلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي إلى تونس بعمل احتفالية خاصة بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الذى أتم عامه الـ 35، ويغيب عن رحلة الفارس الأبيض إلى تونس بسبب الإصابة.

وأحضر طاقم الطائرة تورتة كبيرة احتفالا بعيد ميلاد شيكابالا الذي يحل بعد يومين، حيث إنه من مواليد 5 مارس 1986، لاسيما وإن الفهد الأسمر بزغت موهبته منذ انضمامه لناشئين الزمالك ليتدرج فى صفوفه حتى وصل إلى أن صُعد للفريق الأول عندما كان عمره 15 عاما و 8 أشهر فقط، لترفعه جماهير الفارس الأبيض على الأعناق متنبئة له بأنه سيكون موهبة استثنائية بين صفوفها ولكن جاءت الكثير من المحطات فى مشوار الأباتشى بين الإثارة والتتويج والتعطل في بعض الأحيان.

وغاب شيكابالا عن رحلة الزمالك فى تونس لمواجهة الترجى يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سافر مع البعثة البيضاء إلى السنغال لكنه لم يشارك في مباراة تونجيث بسبب الإصابة، ثم خرج من قائمة مباراة وادى دجلة في الدوري.

ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل إلى مطار تونس استعدادًا لمواجهة الترجى، واستقبل بعثة الزمالك وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي، كما قام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

وكانت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، حرصت على تزيين الطائرة الخاصة التي نقلت بعثة الزمالك إلى تونس، وقام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.