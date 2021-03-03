شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الاربعاء ، 3 مارس 2021، العديد و الكثير من الأخبار الهامة التي تهم جماهير نادي الزمالك، وكان أبرزها عودة أبوجبل إلى تشكيل الفريق أمام الترجى التونسى ، و التفاوض مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة شيكابالا ، بالإضافة إلى مغادرة الفريق إلى تونس .

الزمالك يتفاوض وديا مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة شيكابالا

يقوم مسئولو إدارة نادي الزمالك حاليا بالتواصل مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والتفاوض وديا حول انهاء ازمة الغرامة الموقعة علي النادي بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي من خلال بوابة سبورتنج لشبونة.

أرسل مسئولو نادي الزمالك الي اتحاد الكرة المستندات التي تؤكد سلامة موقف النادي في قضية الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق ، بعدما تلقي النادي خطابا رسميا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق عبارة عن قيمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس، حيث يحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.