شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 3\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيها ، و ايقافه شهرا ، و عوة وليد سليمان بعد مباراة الاسماعيلى ، بالإضافة إلى موعد تجديد عقد على معلول .

وليد سليمان يعود للأهلي بعد مباراة الإسماعيلي

يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدعيم صفوف فريقه منتصف شهر مارس الجاري وتحديدا بعد مباراة الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

موسيماني يستكشف فيتا كلوب بالفيديو.. ويحاضر اللاعبين قبل موقعة السبت يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل الكونغو.