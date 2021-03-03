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الإسماعيلي يقوم بإجراء المسحات الطبية للاعبيه قبل مواجهة دجلة الجمعة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

قرر النادى الإسماعيلى إجراء المسحات الطبية للاعبى الفريق ، قبل مواجهة فريق وادى دجلة ، والمقرر لها بعد غد الجمعة فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

 

وجاء قرار الاسماعيلى  إجراء المسحات تنفيذا للإجراءات والاحترازات الطبية لمواجهة فيروس ، و أيضا دور من النادي تجاه لاعبيه ولإنجاح المسابقة لحين توافق الأندية واتحاد الكرة حول ألية إجراء المسحات  ونفقاتها .

 

وأقدم النادى على هذه الخطوة خاصة وأن أى إجراء احترازى أو وقائى لابد من اتخاذه بطريقة جماعية لتحقيق هدفه ، كما أن الاسماعيلى تحمل مسؤوليته تجاه استمرارية الدوري ووقاية اللاعبين والحفاظ عليهم ، مع الانتظار للتوصل لحل لجميع الاندية واتحاد الكرة نحو عدم تحميل الاندية أية أعباء مالية جديدة  تضاعف من حجم مشكلات الاندية .

 

وشهدت الأيام الماضية خلاف بين اتحاد الكرة و الاندية حول تكاليف اجراء مسحان كورونا قبل مباريات الدورى للاعبين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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