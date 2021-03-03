شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقوم بإجراء المسحات الطبية للاعبيه قبل مواجهة دجلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر النادى الإسماعيلى إجراء المسحات الطبية للاعبى الفريق ، قبل مواجهة فريق وادى دجلة ، والمقرر لها بعد غد الجمعة فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

وجاء قرار الاسماعيلى إجراء المسحات تنفيذا للإجراءات والاحترازات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ، و أيضا دور من النادي تجاه لاعبيه ولإنجاح المسابقة لحين توافق الأندية واتحاد الكرة حول ألية إجراء المسحات ونفقاتها .

وأقدم النادى على هذه الخطوة خاصة وأن أى إجراء احترازى أو وقائى لابد من اتخاذه بطريقة جماعية لتحقيق هدفه ، كما أن الاسماعيلى تحمل مسؤوليته تجاه استمرارية الدوري ووقاية اللاعبين والحفاظ عليهم ، مع الانتظار للتوصل لحل لجميع الاندية واتحاد الكرة نحو عدم تحميل الاندية أية أعباء مالية جديدة تضاعف من حجم مشكلات الاندية .

وشهدت الأيام الماضية خلاف بين اتحاد الكرة و الاندية حول تكاليف اجراء مسحان كورونا قبل مباريات الدورى للاعبين .