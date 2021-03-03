شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن 3 مباريات أفريقيا وأخرى محلية بعد إيقافه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.

ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها كهربا..

فيتا كلوب السبت المقبل

يغيب محمود كهربا عن مواجهة الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى

كما يغيب كهربا عن الأهلى أمام الإسماعيلى 10 مارس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى المصري لكرة القدم.

فيتا كلوب الكونغولى

ويفتقد الأهلى محمود كهربا في مواجهة فيتا كلوب الكونغولى أيضا المقرر لها 16 مارس في الكونغو، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

المريخ السودانى

آخر مباراة سيغيب عنها كهربا هي مواجهة الاهلى أمام المريخ في الأراضى السودانية المقرر لها 2 أبريل المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن محمود كهربا تسبب في أزمتين قبل هذا الإيقاف، بعدما تم استبعاده من مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية بعدما اخترق الفقاعة الطبية وقام بمصافحة الجماهير، قبل أن تنشب أزمة بسببه فى مباراة المريخ السودانى بعدما تفوه بألفاظ خارجة تجاه أحد لاعبى بطل السودان فى مباراتهما بدورى أبطال افريقيا.