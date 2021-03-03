شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة السعيد واستبعاد فتحى يفتح الطريق أمام منح الشارة لمحمد صلاح فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الطريق ممهدًا لارتداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي شارة قيادة منتخب مصر، في مباراتي كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة في ظل عدم تواجد الكباتن الكبار أصحاب شارة القيادة.

ويقترب الفرعون المصرى من ارتداء شارة قيادة المنتخب، في ظل عدم انضمام عبد الله السعيد الذى مازال يعانى من الإصابة العضلية ويخضع لبرنامج تأهيل مكثف تمهيدًا للعودة لمباريات بيراميدز المحلية والأفريقية.

كما ابتعد أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز عن حسابات حسام البدرى المدير الفني للفراعنة بسبب غياب الجوكر عن المشاركة مع فريقه طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة، الأمر الذى يضع محمد صلاح على طريق قيادة المنتخب في المعسكر المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر ظل طوال الفترة الماضية يسعى لمنح شارة القيادة للفرعون المصري محمد صلاح نظرًا لجهوده وكونه أحد أهم عناصر الفريق بخلاف ما يقدمه مع فريق ليفربول والذى أدى لإعلاء شأن الكرة المصرية في العالم بأثره.

وبات محمد صلاح الأقرب لإرتداء شارة قيادة منتخب مصر، رغم وجود بعض اللاعبين أمثال محمد الننى وعمرو السولية وأحمد حجازى، إلا إن جميعهم متقاربين في العمر من محمد صلاح وأقدميتهم تأتى بعدة دقائق شاركوها قبل الفرعون المصرى.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 20 مارس الجارى بالقاهرة ويتوجه الفريق إلى كينيا بطائرة خاصة يوم 22 من نفس الشهر.

ووضع البدرى الخطوط العريضة للمعسكر، ويتدرب المنتخب 3 مرات فى القاهرة أيام 20 و21 و22 مارس الجارى، على أن يتدرب مرتين فى كينيا قبل مواجهة 25 مارس.