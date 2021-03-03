شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حسين الشحات يظهر في الجيم رغم تعرضة للإصابة في مران الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى فيديو له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجده بأحد صالات الجيم و التمرين رغم مغادرتة مران الفريق الأحمر اليوم عقب تعرضة للإصابة .

غادر حسين الشحات التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة للاعبين خلال مران الفريق عصر اليوم الأربعاءوركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي. في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .