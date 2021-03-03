شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة أندية الممتاز في دوري الكرة النسائية مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وأميرة منصور رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اجتماعا مع مسئولي الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر تقنية الفيديو اطلع خلاله مسئولو FIFA على الخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في تطوير مسابقة دوري الكرة النسائية والقواعد الجديدة لتكوين ثلاث منتخبات وطنية نسائية ( أول وشابات وناشئات ) .

كما قرر الاتحاد المصري مخاطبة أندية القسم الأول في الدوري الممتاز بالسماح لفرق الكرة النسائية بها بالمشاركة مباشرة في القسم الأول لدوري الكرة النسائية وذلك كإستجابة فورية لطلب عدد من السادة النواب الرياضيين بمجلس النواب على هامش تكريمهم اليوم بمقر الاتحاد.

في سياق متصل ،قرر مجلس إدارة نادى الترام، تقديم شكوى إلى الاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم " كاف وفيفا"، ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعدما قررت أحقية 6 لاعبات بالفريق فى فسخ العقد مع الترام بداعى عدم الحصول على مستحقاتهن المتأخرة، رغم قرار نفس اللجنة السابق بعدم أحقيتهن فى المستحقات بداعى أنهن هواة ولسن محترفات.

وقال إسلام على نائب رئيس نادى الترام إن ناديه يجهز شكوى ضد اللجنة التى تدير الجبلاية، بعدما قامت بفتح "السيستم" الخاص بناديه وتعديل موقف اللاعبات وكتابة عبارة "استغناء حر" ، رغم أن إدارة نادى الترام لم تقرر الاستغناء عن اللاعبات.