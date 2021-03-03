شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف تفاصيل أزمة محمود كهربا في الأهلي وعداد العقوبات المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والتي تسببت في إيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 الف جنيه.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.

ومن المقرر أن تبدأ عقوبة إيقاف كهربا من مباراة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج كهربا عن السلوك القويم، سواء بحضور فرح وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ما كان من الممكن ان يعرض باقى زملائه بالفريق للخطر، وكذا دخل فى مشادة داخل الملعب مع زميله عمرو السولية خلال مباراة المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.