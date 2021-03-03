شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف تفاصيل أزمة محمود كهربا في الأهلي وعداد العقوبات المفتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والتي تسببت في إيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 الف جنيه.
وشهدت الفترة الأخيرة خروج كهربا عن السلوك القويم، سواء بحضور فرح وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ما كان من الممكن ان يعرض باقى زملائه بالفريق للخطر، وكذا دخل فى مشادة داخل الملعب مع زميله عمرو السولية خلال مباراة المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.
ولم تكن عقوبة كهربا اليوم هى الأولى ، وإنما سطر جديد فى كتاب عقوباته المتواصل فى الأهلى منذ انضمامه مع الفريق، وجاء كالتالى:
2 سبتمبر 2020 غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع الشناوي
9 فبراير 2021 الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال كأس العالم للأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ، وحرمان الفريق من مجهوداتهما فى مباراة بالميراس البرازيلى التى حصد فيها الأهلى المركز الثالث.
3 مارس 2021 إيقاف كهربا شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.