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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

 

الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور

تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى:

 

المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور

المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور

الجبلاية يقر بأحقية أبو جبل في 905 ألف جنيه لدى سموحة وأحمد على 679 من المقاولون

 

الجبلاية يقر بأحقية أبو جبل في 905 ألف جنيه لدى سموحة وأحمد على 679 من المقاولون

مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني

 

مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني

أفشة يكتفي بجزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي ويجتمع بموسيماني

 

أفشة يكتفي بجزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي ويجتمع بموسيماني

 

وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي.. ومحاضرة فيديو للاعبين

 

وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي.. ومحاضرة فيديو للاعبين

 

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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