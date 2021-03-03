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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 | 3 | 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر
الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر
بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى
تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور
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وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي.. ومحاضرة فيديو للاعبين