الزمالك يصل تونس استعداداً للترجي.. واحتفالية لـ "شيكا" رغم غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وصلت مساء اليوم الأربعاء بعثة فريق الزمالك إلى مطار قرطاج بتونس؛ استعداداً لمواجهة الترجي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الزمالك، وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي؛ إذا سهلوا إجراءات خروج البعثة من المطار.

وخلال الرحلة احتفل طاقم الطائرة الخاصة التي أقلت بعثة الفريق إلى تونس بعيد ميلاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الغائب عن رحلة تونس بسبب الإصابة؛ إذ أحضر طاقم الطائرة "تورتة" كبيرة احتفالا بعيد ميلاد شيكابالا الذي يحل بعد يومين.

ويحلّ الزمالك ضيفًا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.