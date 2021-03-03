تقرير.. ماهي المباريات التي سيغيب عنها كهربا مع الأهلي بعد عقوبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا"، وتغريمه ماليا لعدم الإلتزام بالإضافة إلى استبعاده لمدة شهر من المباريات.

مصدر كشف ليلاكورة في وقت سابق من اليوم سبب العقوبة التي وقعها الأهلي على كهربا.. للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ويستعرض يلاكورة المباريات التي سيغيب عنها كهربا عن الأهلي:

5 مارس 2021 ـ الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا: الأهلي و فيتا كلوب الكونجولي.

10 مارس 2021 ـ الجولة 12 مؤجلة من الدوري المصري: الإسماعيلي و الأهلي.

16 مارس 2021 ـ الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا: الأهلي و فيتا كلوب الكونجولي.

2 إبريل 2021 ـ الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا: المريخ السوداني و الأهلي.