مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي أسباب عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الغرامة التي تم توقيعها علي محمود كهربا لاعب الفريق، كانت بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات.

وأعلن الأهلي عن توقيع غرامة بقيمة مائتي ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر عن المباريات لعدم الالتزام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، محمود كهربا لم يرتكب أي شيء خارج الملعب نهائياً وكل ما حدث هو عدم الإلتزام بالتعليمات الفنية بجانب إعتراضه علي عدم مشاركته بالمباريات في غرفة الملابس عقب مواجهة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

وأوضح أن كهربا تحدث مع موسيماني بشكل رأه المدير الفني أنه غير لائق وبالتالي حدث اجتماع اليوم بين المدرب الجنوب أفريقي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وتم إتخاذ القرار بالعقوبة.

وأضاف: "ليس منطقي أن يكون شيء خارج عن الإطار ويتم الصمت عليه، الموضوع أن هذا الأمر هو الثاني له بعد أزمة مشاجرة محمد الشناوي وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية وإيقافه لمدة شهر".

واختتم المصدر تصريحاته: "محمود كهربا لاعب جيد ولكنه يحتاج للتقويم فقط ونحن بدورنا نقوم بذلك خاصة أنه أحد أبناء النادي".