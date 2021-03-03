مصدر: لاعبا الأهلي جاهزان لمواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالجهاز الفني بالنادي الأهلي أن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" جاهزين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك أفشة في جزء من مران الأهلي بسبب معاناته من آلام في الركبة، بينما غادر حسين الشحات مران الفريق للإصابة بكدمة في القدم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حسين الشحات تعرض لكدمة في قصبة القدم بعد تدخل من بدر بانون مدافع الفريق خلال المران ولكنه سليم وسيشارك بشكل طبيعي في مران الخميس.

وتابع المصدر أن أفشه تعرض لكدمة في الرباط الداخلي للركبة واثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته تماماً وجاهز لمواجهة فيتا كلوب دون مشاكل.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن علي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان خارج الحسابات الفنية بشكل نهائي خلال المباراة المقبلة أمام فيتا كلوب.