فاتح تريم: طرد مصطفى محمد قرار مخزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي بأن قرار الحكم بطرد مصطفى محمد مهاجم الفريق كان قرارًا "مخزيًا" وذلك خلال مباراة الفريق بالجولة الـ18 من الدوري التركي أمام أنقرة جوتشو.

وقال فاتح تريم في تصريحاته بعد الخسارة بهدفين لهدف اليوم الأربعاء: "اشهار البطاقة الحمراء لمصطفى محمد قرار مخزي، المنافس هو من تحرك نحو مرفقه."

وتابع: "أنت تعرف، زروباي كوتشوك (حكم المباراة) لم يتحرك بالشكل الكافي من أجل إيقاف العنف عندما كان هناك عنف، والآن نحمل التحكيم أبدًا مسئولية الهزيمة، لكني أقول بوجود فخ منذ الأسبوع الماضي وسقطتنا فيه هذا الأسبوع."

وأضاف: "تقديم مباراة جيدة أو سيئة أمر لا يعني أحدًا، لكن القرارات الخاطئة تشغل الجميع، فأنت لا يمكن أن تتركني بعشرة لاعبين من الدقيقة 57."

وواصل: "ربما يرون أنه من الصعب الذهاب إلى الفيديو من أجل مشاهدة اللعبة والعودة من جديد، لدينا من القوة، الإيمان والقلب ما يكفي لكل فرد وكل شخص."