نائب رئيس جالاتا سراي بعد طرد مصطفى محمد: هل هكذا تريدون إيقافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعجب عبدالرحيم البيرق نائب رئيس جالاتا سراي، من قرار حكم لقاء الفريق أمام أنقرة جوتشو، بإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه مصطفى محمد لاعب الفريق، مطالباً بتحقيق العدل لناديه.

وتعرض مصطفى محمد للطرد المباشر خلال مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوتشو في الدقيقة 57، بعد التحامه في كرة هوائية مع لاعب أنقرة.

وقال البيرق في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الجميع شاهد بذهول ما حدث، أين كان حكم الفار؟ هل تريدون إيقاف مصطفى محمد بهذه الطريقة؟.

وأضاف: "نحن نريد العدل، يجب أن تكفوا عن ذلك الآن، نحن متعبون.. لماذا نترك أطفالنا ونأتي إلى هنا؟.

واختتم البيرق تصريحاته: "شاهدوا كرة الطرد مراراً وتكراراً حتى الصباح.. هل ستكونون قادرون على النوم جيدا الليلة؟.